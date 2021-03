Euro 2020, la FIGC pronta a testare ‘Mitiga’: l’app per riportare i tifosi allo stadio (Di lunedì 29 marzo 2021) Euro 2020, la FIGC entro il 7 aprile deve garantire alla UEFA che lo stadio Olimpico sarà aperto, al 25%, per gli Europei. Per questa ragione sta studiando l’introduzione di un’app Getty ImagesLa UEFA è stata chiara con le sedi programmate: chi entro il 7 aprile non garantirà la presenza del pubblico per gli Europei in programma quest’estate, verrà cancellato dalla lista degli stadi che ospiteranno le gare di Euro2020. Infatti qualche giorno fa, il numero uno della UEFA Ceferin, ha parlato in questo modo ai microfoni di Sky Sports: “Stiamo lavorando a diversi scenari, ma l’unica certezza che possiamo dare è che l’opzione di giocare qualsiasi partita di Euro 2020 in uno stadio vuoto è ... Leggi su ck12 (Di lunedì 29 marzo 2021), laentro il 7 aprile deve garantire alla UEFA che loOlimpico sarà aperto, al 25%, per glipei. Per questa ragione sta studiando l’introduzione di un’app Getty ImagesLa UEFA è stata chiara con le sedi programmate: chi entro il 7 aprile non garantirà la presenza del pubblico per glipei in programma quest’estate, verrà cancellato dalla lista degli stadi che ospiteranno le gare di. Infatti qualche giorno fa, il numero uno della UEFA Ceferin, ha parlato in questo modo ai microfoni di Sky Sports: “Stiamo lavorando a diversi scenari, ma l’unica certezza che possiamo dare è che l’opzione di giocare qualsiasi partita diin unovuoto è ...

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Nel quarto trimestre del 2020 l'attività economica nell'area dell'euro è diminuita meno del prev… - passionemaglie : ???? Una Germania 'all black' in trasferta, ecco la seconda maglia per gli Europei! ?? I dettagli:… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? #LeFoche: 'Pubblico a #Euro2020? Forse 15-20.000 spettatori' Ottimista l'immunologo: 'I #vaccini funzionano, ma è una valut… - marcofantasiatw : Il 25 marzo Play For Life ha consegnato alla Confraternita di Misericordia di Castiglion Fiorentino 1500 euro, racc… - GoalItalia : ‘Mitiga’ per riportare i tifosi allo stadio, già a partire da Euro 2020: la FIGC punta su una nuova app [?? Repubbli… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Titoli di stato poco interessanti, meglio i corporate bond In generale, nel 2020, i programmi di acquisto e il quantitive easing, finalizzati a supportare la ... dove la copertura del rischio valutario per un investitore in euro è oggi un'opzione interessante "...

Askoll EVA, i risultati finanziari del 2020 Askoll EVA - società quotata all'AIM Italia e attiva nel mercato della mobilità elettrica - ha comunicato i risultati finanziari del 2020, esercizio chiuso con ricavi per 9,44 milioni di euro, in flessione del 46,1% rispetto ai 17,5 milioni ottenuti l'anno precedente, a seguito degli effetti provocati dai continui lockdown dovuti ...

Euro 2020, Gravina all'Uefa: "Vogliamo ospitare 3-4 partite con la presenza del pubblico" Sky Sport SuperEnalotto, Genova: a Sestri Levante centrato un “5” da 81mila euro L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Liguria il Jackpot manca dal 28 gennaio 2020, con i 67 milioni di euro andati ad Arcola ...

Cambio EUR/USD Ancora Piatto: Manca la Spinta Rialzista Verso 1,18 Di rilievo anche l’aggiornamento sulle vendite al dettaglio tedesche. Con l’euro che ha recentemente raggiunto i minimi di Novembre 2020 prima di riprendere leggermente quota, un mancato superamento ...

In generale, nel, i programmi di acquisto e il quantitive easing, finalizzati a supportare la ... dove la copertura del rischio valutario per un investitore inè oggi un'opzione interessante "...Askoll EVA - società quotata all'AIM Italia e attiva nel mercato della mobilità elettrica - ha comunicato i risultati finanziari del, esercizio chiuso con ricavi per 9,44 milioni di, in flessione del 46,1% rispetto ai 17,5 milioni ottenuti l'anno precedente, a seguito degli effetti provocati dai continui lockdown dovuti ...L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Liguria il Jackpot manca dal 28 gennaio 2020, con i 67 milioni di euro andati ad Arcola ...Di rilievo anche l’aggiornamento sulle vendite al dettaglio tedesche. Con l’euro che ha recentemente raggiunto i minimi di Novembre 2020 prima di riprendere leggermente quota, un mancato superamento ...