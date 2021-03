È partita la corsa per portare internet nell’Artico (Di lunedì 29 marzo 2021) (foto: Vince Gx/Unsplash)La corsa alla conquista dell’internet dallo spazio continua a nuove latitudini: OneWeb e Starlink, i due principali protagonisti dello sviluppo di infrastrutture via satelliti, stanno spostando le loro attenzioni verso la regione artica. Le due compagnie rivali infatti sono in lizza per ottenere accordi governativi redditizi per fornire il segnale internet a banda larga alle latitudini più settentrionali del nostro pianeta. Al momento Starlink è già entrata in fase di beta test fornendo il proprio segnale – trasmesso da oltre mille satelliti già lanciati – ai suoi oltre 10mila clienti mentre OneWeb, con l’ultimo lancio di 36 satelliti, ha raggiunto quota 146 apparecchiature in orbita. L’Artico è una regione che attualmente non ha copertura internet a banda larga: le forze armate statunitensi e ... Leggi su wired (Di lunedì 29 marzo 2021) (foto: Vince Gx/Unsplash)Laalla conquista dell’dallo spazio continua a nuove latitudini: OneWeb e Starlink, i due principali protagonisti dello sviluppo di infrastrutture via satelliti, stanno spostando le loro attenzioni verso la regione artica. Le due compagnie rivali infatti sono in lizza per ottenere accordi governativi redditizi per fornire il segnalea banda larga alle latitudini più settentrionali del nostro pianeta. Al momento Starlink è già entrata in fase di beta test fornendo il proprio segnale – trasmesso da oltre mille satelliti già lanciati – ai suoi oltre 10mila clienti mentre OneWeb, con l’ultimo lancio di 36 satelliti, ha raggiunto quota 146 apparecchiature in orbita. L’Artico è una regione che attualmente non ha coperturaa banda larga: le forze armate statunitensi e ...

Advertising

SStefano93 : Notizia importante. Ora anche Festa del Sole 24 Ore apre a Pif. Anzi, si parla del fondo saudita come l’unico in co… - AquilottoEddy : La superiorità della Francia è venuta fuori anche per riscattarsi dalla sconfitta nella prima partita ed ora torna… - SalvatoreSodan1 : RT @oktennis: E questo è il super punto che ha regalato a Sinner la palla break, poi trasformata, che lo ha portato a servire per il match.… - oktennis : E questo è il super punto che ha regalato a Sinner la palla break, poi trasformata, che lo ha portato a servire per… - bringbacksardon : RT @GeorgeSpalluto: Mentana ha chiesto a La7 di acquistare in corsa i diritti della partita di Sinner e Khachanov. Damilano è già pronto e… -