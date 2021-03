Dazn, niente studio post partita per la Serie A (Di lunedì 29 marzo 2021) La piattaforma di sport in streaming Dazn diventerà il player principale per la Serie A dalla prossima stagione e almeno fino al 2023/24. Un colpo messo a segno grazie all’offerta da 840 milioni a stagione per tutte le 10 gare a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva). Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, Veronica L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) La piattaforma di sport in streamingdiventerà il player principale per laA dalla prossima stagione e almeno fino al 2023/24. Un colpo messo a segno grazie all’offerta da 840 milioni a stagione per tutte le 10 gare a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva). Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, Veronica L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : #SerieA, diritti tv, #Dazn cambierà il calcio: niente decoder e costo sui 30-35 euro al mese - capuanogio : #Dazn ha raccolto solo 11 voti (8 astenuti e un assente). Niente assegnazione dei diritti tv della #SerieA dal 2021… - sportli26181512 : #Media #Notizie Dazn, niente studio post partita per la Serie A : La piattaforma di sport in streaming Dazn divente… - Tweet_onesti : @Lucawild2 @DAZN_IT Così ho inteso io dalla @Gazzetta_it - gmlegnino : @AvvBiancoNero @DAZN_IT @SkySport Da bologna in giù hanno il pezzotto , sky non perde quasi niente . ???????? -