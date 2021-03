Cosmi: “Ounas non si è imposto a Napoli per la concorrenza ma anche per colpa sua” (Di lunedì 29 marzo 2021) Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha risposto ad alcune domande poste dalla redazione di Radio Crc: “A chi dice che Napoli-Crotone è anche la sfida tra Osimhen e Simy rispondo che i due in comune hanno soltanto l’altezza e la nazionalità. Ounas? Da quando sono arrivato io a Crotone ha giocato il 50 percento delle partite, dimostrando di essere in grado di fare giocate importanti. Oltre al fatto che a Napoli c’era una concorrenza prestigiosa, posso dire che è stata anche colpa sua se finora non è riuscito a imporsi in azzurro. Gattuso? E’ stato criticato ingiustamente, nessun allenatore al mondo può incidere suo risultati quando gli mancano tanti giocatori. Adesso ha recuperato quasi tutti gli elementi e sta dimostrando di poter rispondere alle ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 29 marzo 2021) Serse, tecnico del Crotone, ha risposto ad alcune domande poste dalla redazione di Radio Crc: “A chi dice che-Crotone èla sfida tra Osimhen e Simy rispondo che i due in comune hanno soltanto l’altezza e la nazionalità.? Da quando sono arrivato io a Crotone ha giocato il 50 percento delle partite, dimostrando di essere in grado di fare giocate importanti. Oltre al fatto che ac’era unaprestigiosa, posso dire che è statasua se finora non è riuscito a imporsi in azzurro. Gattuso? E’ stato criticato ingiustamente, nessun allenatore al mondo può incidere suo risultati quando gli mancano tanti giocatori. Adesso ha recuperato quasi tutti gli elementi e sta dimostrando di poter rispondere alle ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Cosmi: 'Ounas ha grandi giocate, non s'è imposto a Napoli anche per colpa sua!' #NapoliCrotone #ForzaNapoliSempre - MundoNapoli : Crotone, Cosmi: “Ounas? A Napoli non si è imposto anche per colpa sua” - gilnar76 : Cosmi: “Ounas non si è im ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - MondoNapoli : Crotone, Cosmi: 'Osimhen e Simy hanno in comune solo altezza e nazionalità! Ounas? Ecco cosa penso...' -… - napolipiucom : Audio - Serse Cosmi su Napoli-Crotone: 'Grandi giocatori, dobbiamo limitarli. Ounas fa giocate straordinarie...'… -