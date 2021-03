Canale Suez, disincagliata la nave Ever Given (Di lunedì 29 marzo 2021) La Ever Given, la portacontainer che da martedì è arenata nel Canale di Suez, è stata disincagliata ed è quasi in posizione di navigazione. La gigantesca nave è stata parzialmente liberata, ha reso noto la Suez Canal Authority (Sca) secondo un tweet del portale di notizie Egypt Today, spiegando che la posizione è stata riorientata dell’80% nella giusta direzione”. “La poppa – ha aggiunto – si è mossa a 102 metri dalla sponda” rispetto ai quattro metri iniziali. La notizia arriva dopo che il fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping aveva riferito che la Ever Given era stata “rimessa a galla con successo alle 4:30” di questa mattina. Come ha spiegato il fornitore di servizi, durante la notte di luna piena ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 marzo 2021) La, la portacontainer che da martedì è arenata neldi, è stataed è quasi in posizione di navigazione. La gigantescaè stata parzialmente liberata, ha reso noto laCanal Authority (Sca) secondo un tweet del portale di notizie Egypt Today, spiegando che la posizione è stata riorientata dell’80% nella giusta direzione”. “La poppa – ha aggiunto – si è mossa a 102 metri dalla sponda” rispetto ai quattro metri iniziali. La notizia arriva dopo che il fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping aveva riferito che laera stata “rimessa a galla con successo alle 4:30” di questa mattina. Come ha spiegato il fornitore di servizi, durante la notte di luna piena ...

Advertising

CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - alessioviola : Situazione sentimentale: canale di Suez. - ilpost : La nave Ever Given non è più incagliata - ReiraLannister : Ci hanno messo meno quelli a spostare la nave sul canale di Suez che la segreteria studenti della mia università a… - sulsitodisimone : RT @Focus_it: La storia del Canale di #Suez e delle guerre per il suo controllo -