Canale Suez: disincagliata la Ever Given. Cosa si sa al momento (Di lunedì 29 marzo 2021) Canale Suez: l'importante arteria del traffico navale mondiale non è più ostruita dalla portacontainer Ever Given. L'imponente imbarcazione era rimasta incagliata martedì scorso: le operazioni per liberare il passaggio sono proseguite per giorni e finalmente sono state portate a compimento nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 marzo 2021. Colori regioni: quelle che saranno in zona rossa fino a dopo Pasqua Canale Suez: disincagliata la Ever Given Canale Suez: la portacontainer Ever Given è stata disincagliata. Le prime stime riferivano come ci sarebbero volute diverse settimane per liberare l'importante arteria navale, ...

CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - alessioviola : Situazione sentimentale: canale di Suez. - ilpost : La nave Ever Given non è più incagliata - clumsywitch : RT @simonasiri: La nave incagliata nel canale di Suez è stata liberata. Sulla sinistra in basso nella foto il piccolo, grande eroe: l'escav… - fracaruc : RT @blusewillis: Il Canale di Suez è libero. #Suez #Evergreen -