Canale di Suez, la nave Ever Given ha iniziato a “girare” ma secondo l’armatore non galleggia ancora (Di lunedì 29 marzo 2021) Forse la situazione si è finalmente sbloccata. Un modo di dire e anche un auspicio per lo strano caso della nave portacontainer Ever Given che con i suoi 400 metri che ha bloccato il Canale di Suez. L’enorme imbarcazione ha iniziato a muoversi, anche se come fa sapere il suo armatore non galleggia ancora. I siti web di osservazione del traffico marittimo. Vesselfinder e Myshiptracking lunedì mattina hanno evidenziato come la poppa della nave, che pesa più di 200.000 tonnellate, si sia allontanata dalla riva occidentale del Canale. L’Autorità del Canale di Suez (Sca) ha detto stamani che “le manovre di traino per rimettere a galla la nave portacontainer ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Forse la situazione si è finalmente sbloccata. Un modo di dire e anche un auspicio per lo strano caso dellaportacontainerche con i suoi 400 metri che ha bloccato ildi. L’enorme imbarcazione haa muoversi, anche se come fa sapere il suo armatore non. I siti web di osservazione del traffico marittimo. Vesselfinder e Myshiptracking lunedì mattina hanno evidenziato come la poppa della, che pesa più di 200.000 tonnellate, si sia allontanata dalla riva occidentale del. L’Autorità deldi(Sca) ha detto stamani che “le manovre di traino per rimettere a galla laportacontainer ...

Advertising

CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - alessioviola : Situazione sentimentale: canale di Suez. - ilpost : La nave Ever Given non è più incagliata - mayafoxqua_m : RT @gmgiua: Appena liberata la nave incagliata nel Canale di #Suez. Ora le quattrocento navi in attesa faranno come quando al supermercato… - Inpsperla : Sbloccato il Canale di Suez. Andrea Scanzi: 'Gli Italiani dovrebbero ringraziarmi'. #canalesuez #andreascanzi -