Buffon lascia la Juventus al termine della stagione | una big o l’addio al calcio

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 marzo 2021) Gigisi sente ancora in grado di dare un contributo importante al mondo dele non accetta di essere un panchinaro. Nemmeno alla. Ecco perché l’estremo difensore avrebbe deciso dire il club bianconero al. A 43 anni ha confermato di poter giocare ad alti livelli e sono in corso valutazioni sul futuro: aspetta una chiamata da una big in Serie A o all’estero oppure deciderà per il ritiro. Gigi si è dovuto accontentare di 5 presenze in campionato, una in Champions League e 4 in Coppa Italia, un bottino non all’altezza considerando le 15 presenzescorsa. La Coppa Italia e poco altro Foto di Estela Silva / AnsaGigidovrebbe scendere in campo in finale ...