Amadeus | I soliti ignoti sospeso | perché il programma non va in onda?

(Di lunedì 29 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ‘I‘ continua a divertire, ma il 31 marzosalta il suo appuntamento quotidiano:la trasmissione non va in? ‘I‘, amatissima trasmissione di Rai 1 condotta da, salta un altro appuntamento e il prossimo 31 marzo il conduttore non sarà in? Come in tantissimi sicuramente già

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus soliti

Lo ha fattoqualche giorno fa a Iignoti ricordando la loro partecipazione a Tale e Quale Show , come anche Eleonora Daniele nel suo Storie italiane e molti altri ancora.Insieme infatti al fortunato quiz show condotto da Flavio Insinna anche la seguitissima trasmissione di' Iignoti ' ha abbracciato la stessa finalità. Nel caso però del programma del ...'I soliti ignoti' continua a divertire, ma il 31 marzo Amadeus salta il suo appuntamento quotidiano: perché la trasmissione non va in onda?I Soliti Ignoti non va in onda, perché? La partita di calcio ruba la scena ad Amadeus, ma solo per pochi giorni. Il programma torna a partire da.. La Nazionale under 21, con la partita tra Spagna ...