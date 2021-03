Suez, per liberare la 'Ever Given' arrivati altri due rimorchiatori: uno è italiano (Di domenica 28 marzo 2021) altri due rimorchiatori sono arrivati stamani nel Canale di Suez in Egitto per partecipare ai lavori per disincagliare il gigantesco portacontainer Ever Given, che da martedì blocca il passaggio in ... Leggi su leggo (Di domenica 28 marzo 2021)duesonostamani nel Canale diin Egitto per partecipare ai lavori per disincagliare il gigantesco portacontainer, che da martedì blocca il passaggio in ...

SkyTG24 : Il portacontainer 'Ever Given' continua ostruire il canale di #Suez: per ogni giorno di blocco restano ferme merci… - Agenzia_Italia : Suez ancora bloccato, timori per gli animali bloccati sulle navi - ilpost : Gli incidenti e i casi di navi incagliate nel Canale di #Suez non sono insoliti, ma si risolvono in genere nel giro… - Black300Joe : RT @OrtigiaP: Tutta l'economia mondiale in sofferenza causa Covid e oggi il blocco del Canale di Suez. Viene de chiedersi se il blocco con… - cocchi2a : Nel canale di Suez è incagliata una nave della ditta 'evergreen' e si vede anche dalla foto che ha postato lei stes… -