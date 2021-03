Speranza: con pass vaccinale in estate saremo più liberi (Di domenica 28 marzo 2021) Sui tempi di inizio delle vaccinazioni anche in farmacia, il ministro è chiaro: Presto, spero tra fine aprile e maggio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 marzo 2021) Sui tempi di inizio delle vaccinazioni anche in farmacia, il ministro è chiaro: Presto, spero tra fine aprile e maggio L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

francescacheeks : Oggi è la #GiornataMondialedelTeatro. Per sensibilizzare su quanto questo settore sia stato danneggiato, il videocl… - FrancescoLollo1 : Chiusure e restrizioni prorogate? Ormai è chiaro: con il ministro #Speranza l'Italia rischia la zona rossa permanen… - CarloCalenda : Sul programma per Roma ho atteso sino ad ora nella speranza di poterlo prima discutere con la coalizione. Non è acc… - SettiRoberto : RT @LaVeritaWeb: Il ministro è capace di chiudere e basta. Ma se prima ci veniva detto che le serrate sarebbero durate fintantoché i contag… - giuliocredali : @ardigiorgio Si chiama mancanza di pianificazione. Che è un elemento di base del project management. Quindi trai le… -