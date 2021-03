Salto con gli sci, per Daniel-Andre Tande cominciato il processo di risveglio dal coma (Di domenica 28 marzo 2021) Arrivano notizie incoraggianti su Daniel-Andre Tande, caduto rovinosamente in allenamento a Planica nella giornata di giovedì. Il saltatore norvegese aveva perso l’equilibrio subito dopo essere uscito dal dente, schiantandosi letteralmente al suolo a quasi 100 km/h, rimanendo incosciente dopo l’impatto. Prontamente soccorso dai paramedici, è stato intubato in loco e trasportato all’Ospedale di Lubiana, dove è stato posto in coma farmacologico. Da quel momento le informazioni in merito alla salute dello sfortunato atleta sono arrivate con il contagocce. Le ultime novità sono state comunicate da Guri Ranum Ekås, medico del Salto norsk. “La situazione di Daniel è stabile. Il processo di uscita dal coma farmacologico è cominciato sabato. ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Arrivano notizie incoraggianti su, caduto rovinosamente in allenamento a Planica nella giornata di giovedì. Il saltatore norvegese aveva perso l’equilibrio subito dopo essere uscito dal dente, schiantandosi letteralmente al suolo a quasi 100 km/h, rimanendo incosciente dopo l’impatto. Prontamente soccorso dai paramedici, è stato intubato in loco e trasportato all’Ospedale di Lubiana, dove è stato posto infarmacologico. Da quel momento le informazioni in merito alla salute dello sfortunato atleta sono arrivate con il contagocce. Le ultime novità sono state comunicate da Guri Ranum Ekås, medico delnorsk. “La situazione diè stabile. Ildi uscita dalfarmacologico èsabato. ...

