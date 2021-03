Napoli, i migliori Osimhen e Lozano per il rush finale in campionato (Di domenica 28 marzo 2021) Per il finale di stagione, Gennaro Gattuso potrà contare su Victor Osimhen e Hirving Lozano al 100% della loro forma La stagione del Napoli è stata resa complicata dai tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa di Gennaro Gattuso. Ora, però, gli azzurri hanno recuperato tutti e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La squadra partenopea è infatti quinta in classifica ma, vincendo il recupero contro la Juventus, potrebbe portarsi addirittura al terzo posto alle spalle di Inter e Milan. E per questo rush finale che sarà fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League, Gattuso potrà contare su Victor Osimhen e Hirving Lozano che hanno pienamente recuperato dai rispettivi infortuni. La punta centrale e l’ala destra saranno due ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Per ildi stagione, Gennaro Gattuso potrà contare su Victore Hirvingal 100% della loro forma La stagione delè stata resa complicata dai tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa di Gennaro Gattuso. Ora, però, gli azzurri hanno recuperato tutti e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La squadra partenopea è infatti quinta in classifica ma, vincendo il recupero contro la Juventus, potrebbe portarsi addirittura al terzo posto alle spalle di Inter e Milan. E per questoche sarà fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League, Gattuso potrà contare su Victore Hirvingche hanno pienamente recuperato dai rispettivi infortuni. La punta centrale e l’ala destra saranno due ...

