Musetti - show | battuto Paire a Miami Avanti anche Sonego | ora tocca a Sinner

(Di domenica 28 marzo 2021) L'Italia del tennis conferma in Florida di attraversare un bel momento, e di poter sperare in grande. Esordio positivo, direttamente al secondo turno, per Lorenzonel "Open", primo Atp ...

al terzo turno " per la seconda volta in un "1000" dopo Roma lo scorso anno, dove raggiunse gli ottavi e si mostrò con tutto il suo talento al grande pubblico del tennis " attende il vincente ...ATP, Miamiarchivia la pratica Mmoh in due set: rivivi il match 5 ORE FA Sul suo colpo ... Dovrò essere bravo a gestire i suoi alti e bassi e gli eventuali... Comunque fuori dal campo é un ...L’Italia del tennis conferma in Florida di attraversare un bel momento, e di poter sperare in grande. Esordio positivo, direttamente al secondo turno, per Lorenzo Sonego nel "Miami Open", primo Atp Ma ...Lorenzo Musetti avanza a Miami . Il giovane tennista azzurro infatti ha vinto il match di secondo turno al Master 1000 (il primo della sua carriera) ...