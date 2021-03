Moto2 | Sam Lowes fa suo il GP del Qatar | Di Giannantonio è terzo dopo un bel duello con Bezzecchi

Leggi su oasport

(Di domenica 28 marzo 2021) Tutto come previsto. Samsi aggiudica il Gran Premio del, primo appuntamento del Mondiale 2021 di, e ribadisce con forza che quest’anno sarà lui il favorito per il titolo della classe mediana. Come ampiamente previsto.un 2020 nel quale ha iniziato e chiuso male, il britannico nel corso dell’inverno ha voluto ricaricare le batterie a livello mentale, ripartendo dalla fase centrale della scorsa annata, nella quale aveva dominato la scena, fino ad arrivare alla vetta della classifica generale. Proprio in quel momento arrivò il suo crollo finale, quello che oggi non avrebbe mai accettato. Il nativo di Lincoln, infatti, ha vinto in scioltezza la gara, centrando il settimo successo della carriera in questa categoria, ed il podio numero 19. Sul tracciato di Losail, dominato da un vento forte e costante ...