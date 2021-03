Manager SIM Pixel: come risolvere il recente errore (Di domenica 28 marzo 2021) In questi giorni, l’applicazione Manager SIM per i Google Pixel riporta l’errore di continua chiusura. Vediamo come risolvere il problema recentemente l’applicazione di gestione della SIM installata sui dispositivi Pixel sta riscontrando problemi, in quanto ogni qual volta che si apre l’applicazione appare il messaggio “L’applicazione Manager SIM continua ad interrompersi”. A quanto pare, i dispositivi che ricevono questo problema sono gli ultimi modelli, in particolare i Pixel 4a, Pixel 4a 5G e Pixel 5. Un’applicazione di questo tipo è invisibile — usata poco da parte dell’utente — ma fondamentale per il corretto funzionamento del sistema completo. Questa permette di gestire le diverse tipologie di ... Leggi su tuttotek (Di domenica 28 marzo 2021) In questi giorni, l’applicazioneSIM per i Googleriporta l’di continua chiusura. Vediamoil problemamente l’applicazione di gestione della SIM installata sui dispositivista riscontrando problemi, in quanto ogni qual volta che si apre l’applicazione appare il messaggio “L’applicazioneSIM continua ad interrompersi”. A quanto pare, i dispositivi che ricevono questo problema sono gli ultimi modelli, in particolare i4a,4a 5G e5. Un’applicazione di questo tipo è invisibile — usata poco da parte dell’utente — ma fondamentale per il corretto funzionamento del sistema completo. Questa permette di gestire le diverse tipologie di ...

