Legacy of Kain | Soul Reaver rimosso temporaneamente da Steam | ma non sperate in un remake HD

Qualche giorno fa, Square Enix ha rimosso, in via temporanea, il buon vecchio Legacy of Kain: Soul Reaver da Steam, una mossa che ha generato una valanga di speculazioni e rumor. Possibile che la versione Legacy del titolo sia stata rimossa per accogliere una remaster o un remake in alta definizione? Teoria interessante, peccato che la realtà dei fatti sia molto più semplice e deludente. Secondo una nota ufficiale, il publisher avrebbe rimosso il gioco da Steam solo per implementare alcuni aggiornamenti chiave. Tali aggiornamenti, si limiterebbero a qualche miglioramento Quality of Life e nient'altro.

