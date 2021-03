F1 in tv | orari GP Bahrain 2021 | programma gara | streaming | palinsesto TV8 e Sky | diretta e differite

(Di domenica 28 marzo 2021) Sakhir è pronta ad accendere i riflettori sulla primastagionale! Oggi, infatti, scatterà ufficialmente il Mondiale di Formula Unocon il tanto atteso Gran Premio del(ore 17.00 italiane). Nella notte del deserto di Sakhir vedremo il primo vincitore di questa lunghissima annata che, va ricordato, proporrà altre 22 tappe, per capire se anche sul passola questione si risolverà in un duello Red Bull contro Mercedes, oppure ci saranno nuovi inserimenti. L’anno scorso in quel di Sakhir si corsero addirittura due gare, su due lay-out differenti, nei quali successe di tutto. Come dimenticare, per esempio, nel secondo capitolo, il terribile incidente di Romain Grosjean, quindi la cavalcata di George Russell interrotta dalla sfortuna e, quindi, la vittoria di Sergio Perez? Ad ogni modo oggi vivremo ...

E se iniziamo così? Dove seguire F1 e MotoGP Si comincia a Sakhir, in Bahrain con la Formula 1 (gara in programma domenica alle 17 su Sky Sport F1 " canale 207 ). Si prosegue a Losail con un ... Alle 17 il via del primo GP di Formula 1 in Bahrain. Alle 19 invece gas a martello per la partenza della MotoGP in Qatar. Non ci sarà quindi nessuna sovrapposizione tra i due eventi.