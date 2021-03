Earth Hour 2021, a Roma il Colosseo 'al buio' (Di domenica 28 marzo 2021) A Roma si è 'festeggiato' l'Earth Hour 2021, l'ora della Terra, al buio. Si sono spente le luci al Colosseo e a Piazza Navona: due gesti simbolici per contrastare la crisi climatica del nostro pianeta. Leggi su leggo (Di domenica 28 marzo 2021) Asi è 'festeggiato' l', l'ora della Terra, al. Si sono spente le luci ale a Piazza Navona: due gesti simbolici per contrastare la crisi climatica del nostro pianeta.

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi si celebra la Earth Hour #OradellaTerra, l'evento globale del Wwf che culminerà questa sera alle 20.30 con un'… - MediasetTgcom24 : Earth hour, un'ora al buio per emergenza clima e natura #earthhour - PMilvio : Oggi è l’#EarthHour! ?? Stasera, dalle 20:30 alle 21:30, chiunque, in tutto il mondo, sarà invitato a spegnere le… - ottopagine : Montoro, luci spente per l'Earth Hour #Montoro - PEACHYWORLD2 : RT @MassimoMainard1: Earth hour, Francesca Michielin: «Questo è un inno alla bellezza del pianeta» -