Covid colpa di governo e scienziati, non di chi non mette la mascherina (Di domenica 28 marzo 2021) – Dalle zone rosse e arancioni non si esce, il governo non vuole, basandosi su dati sui quali ci sono più dubbi che certezze. E di nuovo, col rinnovo automatico a fine abbonamento, arriva la conferma di lockdown, di quarantene, di mascherine. Tutte cose che non hanno mai fatto un baffo alle epidemie. Chiudere i confini a chi proviene da paesi nei quali è presente un'epidemia è utilissimo, se lo si fa prima che da quei paesi entrino in Italia migliaia di persone. Lo stesso vale per isolare i focolai: a Vo Euganeo lo si è fatto sùbito e ha funzionato, a Bergamo lo si è fatto con enorme ritardo, dopo una quadriglia tra Stato e Regione, e il risultato lo si è visto. A Piacenza i contagiati che sono stati curati in casa sono guariti tutti. In ospedale e al cimitero ci finisce soltanto chi non viene curato ai primi sintomi in casa, ma sappiamo tutti che i medici di base, ...

