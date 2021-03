Basket Serie A1 2020, Treviso-Trieste 95-76: cronaca e tabellino (Di domenica 28 marzo 2021) Treviso sconfigge Trieste per 69-63 nel match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. I padroni di casa agganciano gli ospiti al sesto posto in classifica sfruttando le mani incandescenti di due giocatori. Michal Sokolowksi ha segnato 28 punti conditi da 6 triple mentre David Logan ha deciso di concentrare maggiormente il proprio fatturato al rientro dagli spogliatoi: 14 punti nel giro di quattro minuti, 25 totali con 5 triple. Nulla da fare per i ragazzi di Dalmasson, mai realmente in partita dall’intervallo in poi nonostante i 18 a testa di Upson e Fernandez. RISULTATI E CLASSIFICHE cronaca – (in aggiornamento) IL tabellino Treviso – Trieste 95-76 (19-19; 24-13; 28-26; ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021)sconfiggeper 69-63 nel match valido per la ventiquattresima giornata del campionato diA1/2021. I padroni di casa agganciano gli ospiti al sesto posto in classifica sfruttando le mani incandescenti di due giocatori. Michal Sokolowksi ha segnato 28 punti conditi da 6 triple mentre David Logan ha deciso di concentrare maggiormente il proprio fatturato al rientro dagli spogliatoi: 14 punti nel giro di quattro minuti, 25 totali con 5 triple. Nulla da fare per i ragazzi di Dalmasson, mai realmente in partita dall’intervallo in poi nonostante i 18 a testa di Upson e Fernandez. RISULTATI E CLASSIFICHE– (in aggiornamento) IL95-76 (19-19; 24-13; 28-26; ...

