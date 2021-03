Vaccini: lunedì prossimo parte nuovo hub a Pompei (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAprirà i battenti lunedì mattina il centro vaccinale di Pompei situato in piazza Falcone e Borsellino. Sono già 60 le persone contattate direttamente dall’Asl e che a partire dalle 9:00 di lunedì riceveranno la prima dose del vaccino. Altre saranno contattate nelle prossime ore per coprire l’intera settimana. Un calendario stilato secondo le categorie considerate prioritarie dal Ministero della Salute e gestito direttamente dall’Asl. La prima settimana l’Hub vaccinale lavorerà solo di mattina, si legge in una nota, “per effettuare una sorta di rodaggio della struttura e intervenire, qualora e laddove fosse necessario, per migliorarne la logistica. Dopo di che, il centro sarà a pieno regime arrivando a vaccinare anche 120 persone al giorno ed effettuando turni anche pomeridiani. Sono due le sale adibite alla ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAprirà i battentimattina il centro vaccinale disituato in piazza Falcone e Borsellino. Sono già 60 le persone contattate direttamente dall’Asl e che a partire dalle 9:00 diriceveranno la prima dose del vaccino. Altre saranno contattate nelle prossime ore per coprire l’intera settimana. Un calendario stilato secondo le categorie considerate prioritarie dal Ministero della Salute e gestito direttamente dall’Asl. La prima settimana l’Hub vaccinale lavorerà solo di mattina, si legge in una nota, “per effettuare una sorta di rodaggio della struttura e intervenire, qualora e laddove fosse necessario, per migliorarne la logistica. Dopo di che, il centro sarà a pieno regime arrivando a vaccinare anche 120 persone al giorno ed effettuando turni anche pomeridiani. Sono due le sale adibite alla ...

PRENOTAZIONE IN FARMACIA 'S e parte il portale delle vaccinazioni siamo pronti a chiudere già lunedì la trattativa con le farmacie - dice Zaia - Serviranno per la prenotazione dei vaccini e la ...

Vaccini per fragili e disabili: Asst Garda dà il via alle prenotazioni ... nella zona del Garda a partire da lunedì si darà il via alle prenotazioni per la vaccinazione delle persone fragili e disabili.

