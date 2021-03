Vaccini e Next generation, l'Ue adesso è costretta a correre (Di sabato 27 marzo 2021) Via libera a due impianti per la produzione dei Vaccini AstraZeneca e Pfizer - BioNtech e la conferma dello stop alle esportazioni del vaccino anglo - svedese in caso di mancato rispetto dei contratti. Leggi su tg.la7 (Di sabato 27 marzo 2021) Via libera a due impianti per la produzione deiAstraZeneca e Pfizer - BioNtech e la conferma dello stop alle esportazioni del vaccino anglo - svedese in caso di mancato rispetto dei contratti.

Vaccini e Next generation, l'Ue adesso è costretta a correre Via libera a due impianti per la produzione dei vaccini AstraZeneca e Pfizer - BioNtech e la conferma dello stop alle esportazioni del vaccino anglo - svedese in caso di mancato rispetto dei contratti. Ma Bruxelles è in ritardo anche sul rilancio ...

Rinvigorito dai vaccini, il sovranismo è vivo e pericoloso ... col varo di Next Generation EU , ha anche rimesso in carreggiata il processo di integrazione che ... cioè, degli Stati di trattenere sul proprio territorio l'intera produzione nazionale di vaccini, ...

Negli ospedali i no-vax sono 35 mila: "Chi rifiuta la dose, sarà trasferito"

Rinvigorito dai vaccini, il sovranismo è vivo e pericoloso Tanti indizi dicono che può essere stato sconfitto sul piano politico, ma su quello economico è ormai il “new normal" ...

Via libera a due impianti per la produzione deiAstraZeneca e Pfizer - BioNtech e la conferma dello stop alle esportazioni del vaccino anglo - svedese in caso di mancato rispetto dei contratti. Ma Bruxelles è in ritardo anche sul rilancio ...... col varo diGeneration EU , ha anche rimesso in carreggiata il processo di integrazione che ... cioè, degli Stati di trattenere sul proprio territorio l'intera produzione nazionale di, ...Via libera a due impianti per la produzione dei vaccini AstraZeneca e Pfizer-BioNtech e la conferma dello stop alle esportazioni del vaccino anglo-svedese in caso di mancato rispetto dei contratti. Ma ...Tanti indizi dicono che può essere stato sconfitto sul piano politico, ma su quello economico è ormai il “new normal" ...