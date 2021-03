Un Posto al Sole, la “bufala” dei contagi e del set sospeso: parlano gli attori (Di sabato 27 marzo 2021) La soap opera di Rai Tre non ha dovuto scontare alcuno stop delle riprese. "Fake news", si sono affrettati a dire due attori della fiction L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 27 marzo 2021) La soap opera di Rai Tre non ha dovuto scontare alcuno stop delle riprese. "Fake news", si sono affrettati a dire duedella fiction L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

zazoomblog : Un Posto al Sole due attori positivi al Covid: la soap chiude i battenti - #Posto #attori #positivi #Covid:… - honeyviolencae : adele sanso terremoto enula rosa future nostalgia real housewives di napoli un posto al sole marina unlock it blocc… - ester_mercuri : RT @apartetex: Ho fatto un sogno E ho visto un posto in cui milioni di persone Danno vita ad un altro sole sai che c'è? Tutti erano import… - gmduello : I due attori di Un posto al sole negativi al tampone molecolare, il set riapre lunedì. Resta valido tutto quello ch… - MyToldo : Ho sognato il sole, al suo posto un volto splendente. Che sei? Lui mi ha risposto 'Sono il Creatore, da oggi in poi… -