Ultime Notizie Roma del 27-03-2021 ore 17:10 (Di sabato 27 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l'informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano per i vaccini in apertura sono state superate le 9 milioni di dosi in Italia in base ai dati del sito del governo aggiornata questa mattina per essere più precisi 9 milioni 17095 mentre sono 2 milioni 862300 86 italiani che sono vaccinati anche con il richiamo intanto su Facebook ministro della Salute Roberto Speranza scrive la campagna di vaccinazione è la priorità del paese Chiama 250.000 iniezioni in 24 ore dobbiamo fare ogni sforzo per arrivare a mezzo milione di somministrazioni lavorando Uniti Ce la faremo intanto l'Italia resta chiusa fino a maggio senza zone gialle e da lunedì 10 regioni diventeranno rosse mentre Lazio torna arancione da martedì il 24 ore 24000 casi e 450 morti il Ministero dicredo di mettere in commercio il ritiro del mercato delle ...

