Terremoto, forte scossa avvertita in tutto il sud Italia (Di sabato 27 marzo 2021) Grande ansia nel sud Italia, dove una forte scosse di Terremoto ha fatto prendere un bello spavento a tutta la popolazione. Rilevazione Terremoto – immagine di repertorio (Google Images)Si sono vissuti attimi di grande paura poco fa nel sud Italia, dove è stata avvertita una forte scossa di Terremoto. Il sisma avrebbe avuto come epicentro il mare Adriatico. La scossa ha toccato le coste della Puglia e la Croazia, creando un certo panico tra le persone. Al momento non si hanno notizie di possibili danni a cose o persone. Al momento sembrerebbe la magnitudo si attesterebbe tra 5.3 e 5.8. La scossa sarebbe stata avvertita anche in Campania.

emergenzavvf : ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazio… - 3BMeteo : #Terremoto nel cuore dell'Adriatico - repubblica : ?? Terremoto, una forte scossa in Adriatico e' stata avvertita in diverse regioni italiane, dall'Abruzzo alla Puglia… - Maria33759436 : RT @emergenzavvf: ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazione, al… - Maxmiliam_M : RT @repubblica: ?? Terremoto, una forte scossa in Adriatico e' stata avvertita in diverse regioni italiane, dall'Abruzzo alla Puglia. Magnit… -