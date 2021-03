Sulla rete unica Draghi cambi passo, niente regali a Tim (Di sabato 27 marzo 2021) Sulla cosiddetta rete unica è fondamentale che il Governo Draghi operi una netta inversione di rotta rispetto al folle progetto del Governo Conte: no regali a Tim o quantomeno vengano fatti in piena trasparenza e motivati, no sprechi dei fondi del Recovery Plan per fare un favore ad una società privata peraltro a proprietà straniera, no azioni che mettono a rischio l’effettiva realizzazione in tempi rapidi di un’infrastruttura decisiva per il futuro del Paese. Su questo, stando alle indiscrezioni e alle dichiarazioni di questi giorni, i ministri Giorgetti (Sviluppo economico), Colao (Innovazione tecnologica) e Franco (Economia) sembrano avere posizioni ben diverse rispetto al precedente governo ed è positivo. E’ necessario che la questione venga affrontata in Parlamento, per archiviare ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021)cosiddettaè fondamentale che il Governooperi una netta inversione di rotta rispetto al folle progetto del Governo Conte: noa Tim o quantomeno vengano fatti in piena trasparenza e motivati, no sprechi dei fondi del Recovery Plan per fare un favore ad una società privata peraltro a proprietà straniera, no azioni che mettono a rischio l’effettiva realizzazione in tempi rapidi di un’infrastruttura decisiva per il futuro del Paese. Su questo, stando alle indiscrezioni e alle dichiarazioni di questi giorni, i ministri Giorgetti (Sviluppo economico), Colao (Innovazione tecnologica) e Franco (Economia) sembrano avere posizioni ben diverse rispetto al precedente governo ed è positivo. E’ necessario che la questione venga affrontata in Parlamento, per archiviare ...

