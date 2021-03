Advertising

zazoomblog : Stabile la curva dei contagi in Sicilia con 890 positivi: a Catania +121 - #Stabile #curva #contagi #Sicilia - IlFattoNisseno : Covid, Sicilia: stabile la curva dei contagi, 890 nuovi casi e 23 morti - bb91687509 : RT @LucaGattuso: Stabile la curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno per gio… - LucaGattuso : Stabile la curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno… - marcoluci1 : RT @Tg1Rai: #COVID?19 stabile la curva del contagio. Rimane alto il numero dei morti: 457. L'indice Rt che è sceso dall'1,16 all'1,08. Ieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Stabile curva

Restaladei contagi in Sicilia. Sono complessivamente 890 su 29.038 tamponi processati i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle ultime 24 ore nell'Isola, dove gli attuali positivi sono 16.Sono 890 i nuovi casi positivi al coronavirus in Sicilia, quindi si mantieneladei nuovi contagi sull'Isola. Il tasso di positività (cioè i tamponi positivi sul totale dei test effettuati) è al 3,1%. In lieve aumento rispetto a ieri i decessi: 23 morti, rispetto ...Sono 890 i nuovi casi positivi al coronavirus in Sicilia, quindi si mantiene stabile la curva dei nuovi contagi sull’Isola. Il tasso di positività (cioè i tamponi positivi sul totale dei test ...Il bollettino covid-19 di oggi riporta un andamento stabile della curva dei contagi, mentre diminuisce il numero dei decessi ...