Sinner: "Sono migliorato, ma la strada è ancora lunga" (Di sabato 27 marzo 2021) Esordio senza problemi per Jannik Sinner al torneo di Miami Open. Nel secondo turno, l'altoatesino ha battuto il francese Hugo Gaston in due set (6 - 2, 6 - 2) in un'ora e due minuti di gioco Leggi su video.gazzetta (Di sabato 27 marzo 2021) Esordio senza problemi per Jannikal torneo di Miami Open. Nel secondo turno, l'altoatesino ha battuto il francese Hugo Gaston in due set (6 - 2, 6 - 2) in un'ora e due minuti di gioco

