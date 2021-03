Si assenta per partecipare a una festa, sua figlia di 20 mesi muore (Di sabato 27 marzo 2021) Si era assentata per andare ad una festa, poi non è più tornata per sei giorni. Così sua figlia di 20 mesi è rimasta sola per sei giorni, fino alla morte. Ieri la madre, una 18enne del Sussex, è stata arrestata. Sono state le immagini ad incastrarla: la 18enne, infatti, aveva chiamato i soccorsi quando al suo rientro aveva trovato la piccola in precarie condizioni. Ma le telecamere sono state limpide e brutali: la ragazza era uscita di casa sei giorni prima. La piccola è morta di fame e stenti. È subito stata trasportata al Royal Alexandra Children’s Hospital ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Quello che però gli inquirenti si sono chiesti è come mai nessuno abbia sentito la piccola piangere durante quei giorni. L’ipotesi è quella per la quale la bimba, che aveva anche contratto l’influenza e aveva la ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 27 marzo 2021) Si erata per andare ad una, poi non è più tornata per sei giorni. Così suadi 20è rimasta sola per sei giorni, fino alla morte. Ieri la madre, una 18enne del Sussex, è stata arrestata. Sono state le immagini ad incastrarla: la 18enne, infatti, aveva chiamato i soccorsi quando al suo rientro aveva trovato la piccola in precarie condizioni. Ma le telecamere sono state limpide e brutali: la ragazza era uscita di casa sei giorni prima. La piccola è morta di fame e stenti. È subito stata trasportata al Royal Alexandra Children’s Hospital ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Quello che però gli inquirenti si sono chiesti è come mai nessuno abbia sentito la piccola piangere durante quei giorni. L’ipotesi è quella per la quale la bimba, che aveva anche contratto l’influenza e aveva la ...

