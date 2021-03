Scontro tra 5 auto a Nettuno: 2 ragazzi della Bmw positivi al test di alcol e droga (Di sabato 27 marzo 2021) Sono ancora disperate le condizioni della 33enne di Nettuno rimasta gravemente ferita nello Scontro avvenuto nella serata di giovedì 25 marzo che ha coinvolto 5 auto. La ragazza si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Nello Scontro erano rimasti feriti anche i quattro ragazzi che si trovavano a bordo della Bmw che ha causato l’incidente. ragazzi positivi al test di alcol e droga Tutti e 4 erano stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Anzio. Lì i medici li hanno sottoposti anche al drug e alcool test. I risultati hanno dimostrato che 2 di loro viaggiavano sotto effetto di alcol e droghe. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) Sono ancora disperate le condizioni33enne dirimasta gravemente ferita nelloavvenuto nella serata di giovedì 25 marzo che ha coinvolto 5. La ragazza si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Nelloerano rimasti feriti anche i quattroche si trovavano a bordoBmw che ha causato l’incidente.aldiTutti e 4 erano stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Anzio. Lì i medici li hanno sottoposti anche al drug e alcool. I risultati hanno dimostrato che 2 di loro viaggiavano sotto effetto die droghe. ...

