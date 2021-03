Sci | Paris campione italiano di discesa libera Secondo Innerhofer

Advertising

giornaleradiofm : Sci: Paris campione italiano di discesa: (ANSA) - ROMA, 27 MAR - Primo titolo nazionale di discesa libera in carrie… - sportface2016 : #Scialpino: Dominik #Paris campione italiano di discesa - effedandrea : RT @sportperpassion: #fisalpine sci: Goggia e Bassino vincono le coppe di discesa e gigante ma tra #Coppadelmondo e Mondiali di #Cortina pi… - sportperpassion : #fisalpine sci: Goggia e Bassino vincono le coppe di discesa e gigante ma tra #Coppadelmondo e Mondiali di #Cortina… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Il discesista fa un bilancio della stagione, segnata dal clamoroso recupero dopo l'infortunio di un anno fa. @TgrRai @Rai… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Paris

Primo titolo nazionale di discesa libera in carriera per Dominik, dopo i tre gi conquistati in superG nel 2009, 2013 e 2017. Il 31enne carabiniere della Val d Ultimo chiude la gara con il tempo di 1'20, precedendo per 39 centesimi Christof Innerhofer , ......Caterina Valfurva arriva il primo titolo nazionale di discesa libera in carriera per Dominik,... tredicesimo nell'assoluta, e a Federico Gurini, 20 anni delloClub Santa Caterina Valfurva, ...Primo titolo nazionale di discesa libera in carriera per Dominik Paris, dopo i tre già conquistati in superG nel 2009, 2013 e 2017. Il 31enne carabiniere della Val d’Ultimo chiude la gara con il tempo ...Quarto titolo nazionale per Dominik Paris, che dopo i tre scudetti in superg (2009 ... e a Federico Gurini, 20 anni dello Sci Club Santa Caterina Valfurva, 14/o a +2.49 sulla pista di casa.