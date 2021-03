Salvini attacca Speranza: il sostegno più utile e importante è tornare al lavoro (Di sabato 27 marzo 2021) Matteo Salvini non molla. Il popolo leghista e del centrodestra è arrabbiato. Metà degli italiani (soprattutto i non garantiti) chiedono il reale cambio di passo. Bisogna tornare a vivere! “Oggi è il 27 marzo. Se dopo Pasqua, fra dieci giorni, la situazione sanitaria in tante città italiane sarà tornata tranquilla e sotto controllo, secondo voi sarà giusto riaprire bar, ristoranti, scuole, palestre, teatri, centri sportivi e tutte le attività che possano essere riavviate in sicurezza? Secondo me sì” scrive su facebook il leader della Lega. “Correre con vaccini e terapie domiciliari, e appena possibile riaprire in sicurezza” aggiunge il leghista. Salvini afferma che “il sostegno più utile e importante, è tornare al lavoro”. Leggi su laprimapagina (Di sabato 27 marzo 2021) Matteonon molla. Il popolo leghista e del centrodestra è arrabbiato. Metà degli italiani (soprattutto i non garantiti) chiedono il reale cambio di passo. Bisognaa vivere! “Oggi è il 27 marzo. Se dopo Pasqua, fra dieci giorni, la situazione sanitaria in tante città italiane sarà tornata tranquilla e sotto controllo, secondo voi sarà giusto riaprire bar, ristoranti, scuole, palestre, teatri, centri sportivi e tutte le attività che possano essere riavviate in sicurezza? Secondo me sì” scrive su facebook il leader della Lega. “Correre con vaccini e terapie domiciliari, e appena possibile riaprire in sicurezza” aggiunge il leghista.afferma che “ilpiù, èal”.

