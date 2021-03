Roma, problema al ginocchio per Kumbulla: le sue condizioni (Di sabato 27 marzo 2021) Il difensore della Roma Marash Kumbulla ha accusato un problema al ginocchio con la nazionale albanese. La situazione Come riferito da Il Tempo, il difensore della Roma Marash Kumbulla ha accusato un problema al ginocchio con la nazionale albanese. Saranno necessari degli esami strumentali per capire qual è l’entità dell’infortunio ma la momento il giocatore non ha ancora abbandonato il ritorno per fare ritorno a Trigoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Il difensore dellaMarashha accusato unalcon la nazionale albanese. La situazione Come riferito da Il Tempo, il difensore dellaMarashha accusato unalcon la nazionale albanese. Saranno necessari degli esami strumentali per capire qual è l’entità dell’infortunio ma la momento il giocatore non ha ancora abbandonato il ritorno per fare ritorno a Trigoria. Leggi su Calcionews24.com

