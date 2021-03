Quando riaprono palestre e piscine ad aprile? Le ultime novità (Di sabato 27 marzo 2021) palestre e piscine ormai da mesi continuano a rimanere chiuse, con l’obiettivo di arginare la diffusione del Covid-19 in Italia. Il tema della riapertura sta ancora accendendo il dibattito pubblico e politico, oltre a determinare il futuro di migliaia e migliaia di persone. Andiamo dunque a scoprire quali sono i possibili scenari dopo il 6 aprile 2021, data fino a cui l’attuale dpcm sarà in vigore. TUTTO CHIUSO ANCHE AD aprile, LA DECISIONE DEL GOVERNO DRAGHI Stando alle ultime indiscrezioni, anche all’interno del Governo ci sono varie scuole di pensiero. Per molti infatti un’eventuale zona gialla potrebbe portare a delle riaperture di palestre e piscine, mentre l’ala più rigorosa lascerebbe questa ipotesi solo alle zone bianche. Quel che è certo è che sarà ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021)ormai da mesi continuano a rimanere chiuse, con l’obiettivo di arginare la diffusione del Covid-19 in Italia. Il tema della riapertura sta ancora accendendo il dibattito pubblico e politico, oltre a determinare il futuro di migliaia e migliaia di persone. Andiamo dunque a scoprire quali sono i possibili scenari dopo il 62021, data fino a cui l’attuale dpcm sarà in vigore. TUTTO CHIUSO ANCHE AD, LA DECISIONE DEL GOVERNO DRAGHI Stando alleindiscrezioni, anche all’interno del Governo ci sono varie scuole di pensiero. Per molti infatti un’eventuale zona gialla potrebbe portare a delle riaperture di, mentre l’ala più rigorosa lascerebbe questa ipotesi solo alle zone bianche. Quel che è certo è che sarà ...

Advertising

monyTigra : RT @ftk33333: la terza ondata è già finita, quando riaprono tutto? - ziaarsenico : #QuartoGrado Quando riaprono le scuole che me so rotta er caxxo de sti ragazzetti minorenni incustoditi sul Tuider… - zazoomblog : Quando riaprono le palestre e le piscine? Speranze per maggio le ultime novità - #Quando #riaprono #palestre… - amb1gua : quando riaprono i karaoke mi sentirete nella mia combo letale di Per Averti di Celentano e Alexander Platz Battiato Edition e tutti MUTI - _francescafio : Quando cazzo riaprono le palestre quando cazzo riaprono le palestre quando cazzo riaprono le palestre quando cazzo… -