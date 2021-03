Advertising

TV7Benevento : Pd: Tinagli, 'Serracchiani e Madia due amiche, comunque vada sarà un successo'... - GlosweetyGlo : @EnricoLetta Caro Enrico, se le donne del PD sono la Tinagli, la Madia, la Serracchiani e dintorni renziani, preferisco un eunuco! - Teresa12401552 : RT @franco45481797: Enrico Letta nomina Vice Segretaria Vicaria Irene Tinagli. Secondo voi di che umore saranno la Serracchiani, la Morani… -

Ultime Notizie dalla rete : Tinagli Serracchiani

Il Tempo

... Anna Rossomando e Roberta Pinotti al Senato e quelli di Paola De Micheli, Debora, ... attacca la vicesegretaria Irenein un'intervista a La Stampa. Si rivolge allaStefano ...Ieri, per dire, laha criticato un Pd "che ha passato gli ultimi due anni a guardarsi l'... A Delrio potrebbe succedere la, Alessia Rotta o Marianna Madia. Al Senato girano i nomi ...Inizia così l'intervista a Irene Tinagli, protagonista de "L'Ospite ... se come capogruppo Pd alla Camera vedrebbe meglio Debora Serracchiani o Marianna Madia, la vicesegretaria si è mantenuta ...Roma, 27 mar (Adnkronos) - Serracchiani e Madia "sono due mie amiche, due donne straordinarie. Non mi posso schierare. Sono bravissime. Comunque vada sarà un successo". Lo ha detto Irene Tinaglia a ...