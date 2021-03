Palermo | imprenditore edile rifiuta il pizzo | fermati i due estorsori

Advertising

giusmo1 : Palermo, imprenditore edile fa arrestare gli esattori del pizzo, la proprietà gli revoca i lavori. “Non dovevi arri… - smendoliera : RT @giusmo1: Palermo, imprenditore edile fa arrestare gli esattori del pizzo, la proprietà gli revoca i lavori. “Non dovevi arrivare a ques… - Christianzu76 : #Palermo, imprenditore edile fa arrestare gli esattori del pizzo, la proprietà gli revoca i lavori. 'Non dovevi arr… - reportdifesa : Guardia di Finanza: operazione anti-racket al quartiere palermitano della “Vucciria”. In manette gli estorsori di u… - teipalo : RT @giusmo1: Palermo, imprenditore edile fa arrestare gli esattori del pizzo, la proprietà gli revoca i lavori. “Non dovevi arrivare a ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo imprenditore

I finanzieri del comando provinciale dihanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di ...per aver chiesto il "pizzo" a un giovane...- I finanzieri del comando provinciale dihanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di ...chiesto il 'pizzo' a un giovane...(LaPresse) - Chiedeva il pizzo a un giovane imprenditore edile che gestiva un cantiere nel quartiere palermitano della Vucciria. I finanzieri del comando ...Un imprenditore edile denuncia due estortori che gli chiedevano il pizzo, ma perde l’appalto perché il direttore non condivideva la scelta. Il costruttore è stato poi chiamato per altri ...