Pa | Brunetta | entro metà aprile decreto legge su semplificazioni concorsi 2

(Di sabato 27 marzo 2021) (Adnkronos) – “Ho già un concorso aperto in sperimentazione: 100 giorni dal bando alla graduatoria finale. Bastache durano cinque, sei anni”, aggiunge. Il primo articolo delsullesarà “una semplificazione della semplificazione già approvata perché in passato abbiamo fatto disegni diche alla fine non hanno semplificato niente. Cerco di andare contro corrente, facendo una ripulitura della semplificazione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'annuncio, fatto ieri dai ministrie Carfagna , rappresenta una buona notizia". Ad ... "Alla Calabria " precisa la parlamentare - sono riservate 365 assunzioni da effettuareil mese di ...... Mara Carfagna e dal ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Renato. 'In Sicilia, grazie all'intuizione avviata da Provenzano " aggiunge Barbagallo "luglio ...Milano, 27 mar. (Adnkronos) - Entro la metà di aprile sarà approvato un decreto legge per cambiare le procedure di reclutamento e semplificare così ì concorsi pubblici. Lo ha annunciato Renato Brunett ...