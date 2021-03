Orrore in Pakistan. Bambina di 4 anni violentata e poi strangolata (Di sabato 27 marzo 2021) Un agente di polizia ha riferito che le forze dell'ordine hanno raccolto i campioni del sangue di almeno 400 sospetti della zona, tra cui i parenti della piccola. Nonostante il paese applichi punizioni severe per le violenze sui minori, quali ergastolo e pena di morte, i criminali sessuali continuano a minacciare i bambini ed i casi stanno aumentando Leggi su rainews (Di sabato 27 marzo 2021) Un agente di polizia ha riferito che le forze dell'ordine hanno raccolto i campioni del sangue di almeno 400 sospetti della zona, tra cui i parenti della piccola. Nonostante il paese applichi punizioni severe per le violenze sui minori, quali ergastolo e pena di morte, i criminali sessuali continuano a minacciare i bambini ed i casi stanno aumentando

