Operatori sanitari, arriva l’obbligo vaccinale: Draghi prepara il decreto (Di sabato 27 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi prepara il decreto per imporre l’obbligo vaccinale agli Operatori sanitari: la decisione dopo i diversi focolai. Durante la conferenza di stampa il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, non ha solo annunciato la zona rossa e arancione fino al termine di aprile. Infatti il premier ha elencato tutte le misure L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio, Marioilper imporreagli: la decisione dopo i diversi focolai. Durante la conferenza di stampa il Presidente del Consiglio, Mario, non ha solo annunciato la zona rossa e arancione fino al termine di aprile. Infatti il premier ha elencato tutte le misure L'articolo proviene da Inews.it.

Il vaccino obbligatorio, un dovere (anche) di solidarietà
L'obbligo sarebbe tanto più comprensibile per gli operatori sanitari, che sono i soggetti più direttamente esposti alle persone fragili, cioè ai malati. I medici, poi, giurano con Ippocrate di ...

Un decreto per i medici - no vax. Verso l'obbligo di legge per i vaccini ai sanitari
Il governo affila le armi contro i medici no - vax: si va verso un decreto per l'obbligo della profilassi per gli operatori sanitari. "Non va assolutamente bene che operatori non vaccinati siano a contatto con malati " ha detto il premier Mario Draghi " Il governo intende infatti intervenire, la ministra Cartabia ...

Operatori sanitari non vaccinati, ecco perché è possibile l'obbligo
L'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari
EDITORIALE – Come noto, l'art. 32 della Costituzione contempla che "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". Manca, pertanto, al momento u ...

