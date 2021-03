Moto2 | risultato FP3 GP Qatar 2021 | Aron Canet chiude in vetta la sessione | ma nessuno migliora rispetto a ieri

(Di sabato 27 marzo 2021)nella terzadi prove libere del Gran Premio del, primo appuntamento del Mondiale. Sul tracciato di Losail, dominato da sole e temperature veramente torride (39.4° per quanto riguarda l’atmosfera e addirittura 53.2° sull’asfalto) i piloti sono scesi in pista consapevoli che sarebbe stato quanto mai complicatore i tempi messi a segno nella FP2 di. E così, infatti, è stato. Chi era nella top14 di, vi è rimasto comodamente. Il turno èinterlocutorio, con i protagonisti che si sono concentrati sul lavoro in ottica gara. Ad ogni modo il più veloce di questa FP3 è stato lo spagnolo(Inde Aspar ...

Abbiamo buone possibilità di, la nostra mentalità è fare il meglio possibile. Io sono al ... La MotoGP torna in pista in Qatar: FOTO Sam Lowes è già la lepre dellaPerò, l'ex iridato- due volte - èveloce, malgrado la scivolata: ' Sì, e sono stato sorpreso di come siano arrivati i giri veloci - svela - infatti, stavo spingendo, ma non pensavo ...Aron Canet svetta nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale Moto2 2021. Sul tracciato di Losail, dominato da sole e temperature veramente torride ...Aron Canet è il più veloce nelle prove libere 3 di Moto2 sul circuito di Losail, in Qatar. Lo spagnolo ha realizzato il miglior tempo in 2’00”335 in sella alla Boscoscuro, davanti alle Kalex dello sta ...