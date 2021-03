Lula | delitto senza castigo

Leggi su panorama

(Di sabato 27 marzo 2021) La cancellazione delle condanne per riciclaggio e corruzione dell'ex presidente brasiliano, che aveva già cumulato 25 anni di carcere, inaugura il «nuovo corso giudiziario» dell'America latina. Dove, da oggi, colpevoli «eccellenti» potranno restare impuniti. Fino a oggi esistevano solo tre categorie giudiziarie, i condannati, gli innocenti e quelli che avevano scontato la pena. Adesso però in Brasile si sono inventati la fattispecie degli ex condannati». È ironico Mario Sabino, fondatore del sito O Antagonista, una bibbia per chi vuole capire come sia possibile che d'ora innanzi l'8 marzo in Brasile non sarà più solo ricordato per la Festa della donna, ma diventerà la «giornata della purificazione della fedina penale dell'ex presidente». Grazie a una decisioneprecedenti di uno dei giudici del Tribunale supremo federale (Stf), Edson ...