LIVE Moto3, GP Qatar 2021 in DIRETTA: bandiera verde! Inizia la FP3 (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.29 Kaito Toba è il leader della combinata con il crono di 2.04.839. Ricordiamo che questa prestazione è stata registrata ieri sera. 11.27 Tutti in pista da subito. I piloti cercano la prestazione per entrare nei 14 che accederanno DIRETTAmente alla Q2. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 11.25 bandiera verde! Inizia la FP3 per i protagonisti della Moto3. Sono 58 i gradi dell’asfalto. 11.23 Il vento non è un problema a Losail. Le condizioni atmosferiche sono perfette. 11.20 I piloti si preparano a scendere in pista per i 55 minuti previsti, gli ultimi prima della qualifica. 11.18 Il gioco delle scie è fondamentale in un circuito che presenta un lunghissimo rettilineo di partenza. Attenzione ai limiti del circuito, ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.29 Kaito Toba è il leader della combinata con il crono di 2.04.839. Ricordiamo che questa prestazione è stata registrata ieri sera. 11.27 Tutti in pista da subito. I piloti cercano la prestazione per entrare nei 14 che accederannomente alla Q2. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 11.25la FP3 per i protagonisti della. Sono 58 i gradi dell’asfalto. 11.23 Il vento non è un problema a Losail. Le condizioni atmosferiche sono perfette. 11.20 I piloti si preparano a scendere in pista per i 55 minuti previsti, gli ultimi prima della qualifica. 11.18 Il gioco delle scie è fondamentale in un circuito che presenta un lunghissimo rettilineo di partenza. Attenzione ai limiti del circuito, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Qatar 2021 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto3 #Qatar #DIRETTA: #qualifiche - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Qatar FP2: @KaitoToba precede @jaume_masia , @_Nicco23 è sesto - - motograndprixit : #Moto3 | Gp Qatar FP2: @KaitoToba precede @jaume_masia , @_Nicco23 è sesto - - zazoomblog : LIVE Moto3 Prove libere GP Qatar in DIRETTA: bandiera verde! Inizia la FP2 - #Moto3 #Prove #libere #Qatar #DIRETTA… - infoitsport : LIVE Moto3, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: Kaito Toba al comando, bene gli italiani -