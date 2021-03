Ladro seriale di biciclette | i Carabinieri ne scovano altre dieci | appello ai proprietari

(Di sabato 27 marzo 2021) Dopo la denuncia deldidella Compagnia di Cesena hanno proseguito le indagini riuscendo a recuperarebici rubate. In precedenza in un box in zona ...

Dopo la denuncia deldi biciclette i Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno proseguito le indagini riuscendo a recuperare altre bici rubate. In precedenza in un box in zona Ippodromo ne erano state ...I Carabinieri della Compagnia di Cesena lo seguivano da tempo. Ildi biciclette è finito nella rete degli uomini dell'Arma dopo tanti pattugliamenti. Nel box in cui nascondeva il maltolto sono spuntate ben 29 biciclette, ora l'impegno dei militari sarà quello ...REGGIO EMILIA. Ha cercato di rubare dei vestiti dal negozio ma è stata tradita dall’occhio attento dell’addetto alla sicurezza, che si è insospettito tenendola d’occhio fino all’uscita per poi consegn ...Arrestato in flagranza di reato mentre stava tentando di rubare un paio di scarpe in un negozio del centro a Foligno . Potrebbe trattarsi ...