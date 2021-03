Inseguimento nella notte a Settimo Torinese | quattro auto dei carabinieri speronate | tre ragazzini finiscono nei guai

Advertising

PaolaCalabretto : Breve inseguimento nella notte a Polignano a Mare. Raggiunto dai Carabinieri,tenta di nascondere una pistola giocat… - MonopoliTimes : Breve inseguimento nella notte a Polignano a Mare. Raggiunto dai Carabinieri,tenta di nascondere una pistola giocat… - PiuValliTV : INSEGUIMENTI E SPACCIO Un doppio inseguimento ha impegnato nelle scorse ore le forze dell’ordine. Nella nottata t… - qn_lanazione : Ruba nella ditta in cui lavora poi fugge in auto, arrestato dopo inseguimento - heyjude_90 : @bisciapelosa @Adeleblabla L’elicottero è nella top 3. Insieme all’inseguimento del runner col brigadiere che arran… -

Ultime Notizie dalla rete : Inseguimento nella

TorinoToday

notte di oggi, sabato 27 marzo 2021, a Settimo Torinese. Protagonista dell'accaduto un 17enne italiano che ha preso di nascosto la Fiat 500L della mamma per farsi un giro con gli ...... un algerino, si trovava irregolarmente in territorio nazionale Di: Giammaria Lavenagiornata ... L'uomo, accertatosi del patito furto di cellulare si è dato all'del giovane e, ...Un 39enne non si è fermato all’alt dei carabinieri in via Teggi e ha cercato di seminarli attraversando i quartieri Foscato, Quaresimo, Codemondo, fino a Pieve. Nella fuga ha imboccato contromano una ...TORINO - Torino, non si fermano a posto di controllo e ingaggiano inseguimento, Carabinieri denunciano 3 minorenni.