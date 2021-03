Gli Uffizi trasformano i quadri su TikTok in manifesti per i diritti delle donne (e per lasciarsi andare a battute sagaci) (Di sabato 27 marzo 2021) Gli Uffizi sanno usare TikTok in maniera accattivante e intelligente per ridare vita alle opere Ma non solo: li usano anche per lamentarsi della chiusura dei parrucchieri Leggi su it.mashable (Di sabato 27 marzo 2021) Glisanno usarein maniera accattivante e intelligente per ridare vita alle opere Ma non solo: li usano anche per lamentarsi della chiusura dei parrucchieri

Advertising

UffiziGalleries : Gli #Uffizi stasera restano al buio per dare luce a #risparmioenergetico e #sostenibilità, valori universali che la… - UffiziGalleries : Le Gallerie degli Uffizi aderiscono a #MilluminodiMeno 2021 con @caterpillarrai ! ??? La Loggia dei Lanzi, i loggiat… - LuciaPagnozzi : RT @UffiziGalleries: Gli #Uffizi stasera restano al buio per dare luce a #risparmioenergetico e #sostenibilità, valori universali che la cu… - ca_nieri : RT @UffiziGalleries: Gli #Uffizi stasera restano al buio per dare luce a #risparmioenergetico e #sostenibilità, valori universali che la cu… - _just_em__ : RT @UffiziGalleries: Gli #Uffizi stasera restano al buio per dare luce a #risparmioenergetico e #sostenibilità, valori universali che la cu… -