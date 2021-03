Gerry Scotti a Verissimo con la nipotina e c’è anche Michelle Hunziker

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 27 marzo 2021)arriva nello studio dicon la, la piccola Virginia, che però lascia nella carrozzina, non la mostra al pubblico, magari dentro la piccola non c’è ma lui è ugualmente un nonno innamoratissimo. “Mi sento normale: la bambina mangia, dorme, rimangia e ridorme e ho la vaga impressione che riconosca la voce del nonno” gongola invecee introduceche potrebbe magarilei diventare nonna presto.non vede l’ora ma Aurora preferisce attendere. Insiemestanno per tornare dietro il bancone di Striscia la notizia. La coppia nel tg satirico è da sempre ...