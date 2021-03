DIRETTA MotoGP, GP Qatar 2021 LIVE: qualifiche e griglia di partenza in tempo reale (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle qualifiche – La classifica delle prove libere Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di FP4 e qualifiche ufficiali del GP del Qatar 2021, prima tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Losail i piloti avranno a disposizione 30 minuti di tempo per perfezionare il feeling col tracciato prima che si scateni la bagarre per la pole position. Ieri si sono disputate FP1 ed FP2, mentre stamane è stata la volta delle FP3. Ieri il migliore in pista è stato il britannico Jack Miller, al suo esordio con la Ducati ufficiale. Secondo Francesco Bagnaia (a 0.035 con la Ducati ufficiale), poi la Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo (terzo a 0.188). Valentino ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delle– La classifica delle prove libere Buongiorno e benvenuti allatestuale di FP4 eufficiali del GP del, prima tappa del Mondiale. Sul circuito di Losail i piloti avranno a disposizione 30 minuti diper perfezionare il feeling col tracciato prima che si scateni la bagarre per la pole position. Ieri si sono disputate FP1 ed FP2, mentre stamane è stata la volta delle FP3. Ieri il migliore in pista è stato il britannico Jack Miller, al suo esordio con la Ducati ufficiale. Secondo Francesco Bagnaia (a 0.035 con la Ducati ufficiale), poi la Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo (terzo a 0.188). Valentino ...

