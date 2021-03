DIRETTA F1, GP Bahrain 2021 LIVE: Sainz e Leclerc 1° e 2° nella Q2! Ferrari scatenata con le soft! (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL QATAR DI MOTOGP 16.43 Verstappen ha montato le soft per l’ultimo tentativo, poi ha abortito il giro. 16.41 Sainz chiude davanti a Leclerc la Q2: è tutto vero. Ma attenzione: le Ferrari montavano gomme soft. 3° Hamilton (con gomme medie) a 0.076, 4° Norris (soft) a 0.090, 5° Bottas (medie) a 0.177. Solo 7° Verstappen (medie) a 0.309. 16.40 FerrariIIIIIII!!! Sainz in testa in 1’30?009, appena 1 millesimo meglio di Leclerc! 16.40 Leclerc VOLA IN TESTA! 1’30?010! 16.39 Rischia Leclerc, è undicesimo… 16.39 Giovinazzi sta provando a migliorarsi, al momento sarebbe fuori. 16.38 Le Alpha Tauri ci ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL QATAR DI MOTOGP 16.43 Verstappen ha montato le soft per l’ultimo tentativo, poi ha abortito il giro. 16.41chiude davanti ala Q2: è tutto vero. Ma attenzione: lemontavano gomme soft. 3° Hamilton (con gomme medie) a 0.076, 4° Norris (soft) a 0.090, 5° Bottas (medie) a 0.177. Solo 7° Verstappen (medie) a 0.309. 16.40IIIIIII!!!in testa in 1’30?009, appena 1 millesimo meglio di! 16.40VOLA IN TESTA! 1’30?010! 16.39 Rischia, è undicesimo… 16.39 Giovinazzi sta provando a migliorarsi, al momento sarebbe fuori. 16.38 Le Alpha Tauri ci ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Verstappen domina anche le #FP3 ?? ?? Mercedes insegue, niente tempo sulla soft per Ferrari Il resoconto ?… - SkySportF1 : ?? Tra Max e Hamilton c’è Tsunoda! (?? #Q1) ? E a sorpresa Vettel è fuori dal Q1 Il LIVE ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q2 #Quali #BahrainGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q2 #Quali #BahrainGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ?? Tra Max e Hamilton c’è Tsunoda! (?? #Q1) ? E a sorpresa Vettel è fuori dal Q1 Il LIVE ? -