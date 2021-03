Da Fukushima ai misteri del passato | chi sono i cacciatori di isotopi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fukushima misteri

IL GIORNO

È successo così, dieci anni fa, dopo l'esplosione di: "In quel periodo abbiamo effettuato misurazioni sulla radioattività presente nell'aria del nostro dipartimento che testimoniavano l'......sul terremoto che causò il disastro diOnline la mappa interattiva del dissesto idrogeologico per la ricostruzione in sicurezza delle aree etnee terremotate nel 2018 Svelati nuovi...Milano . Dieci anni fa furono i primi a trovare “tracce“ dell’incidente nucleare di Fukushima nell’aria di Milano: sono i ricercatori del Laboratorio di Radioattività dell’università di Milano-Bicocca ...